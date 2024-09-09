В России снизились продажи электромобилей в августе

По итогам последнего месяца лета в России реализовали 1302 электрокара в возрасте до трех лет, впервые вставших на учет. На первом месте по продажам находится китайская марка Zeekr. В августе на ее долю пришлось около половины общего объема в этом сегменте рынка — 610 машин или 47%.

На второй строчке «Москвич» и 132 проданных экземпляра, на третьем расположился Evolute — 107 единиц. Оба бренда считаются российскими. Четвертая позиция досталась немецкому Volkswagen. В конце лета этому концерну удалось реализовать 57 машин. А на пятую позицию впервые поднялся китайский бренд Ora с результатом 45 электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с августом 2023-го реализация «зеленых» машин в России снизилась на 12%, по сравнению с июлем 2024-го — на 19% выросла. За восемь месяцев текущего года объем продаж новых электромобилей в нашей стране оказался на 81% больше, чем в январе — августе 2023 года. Было реализовано 12 689 экземпляров.