Гибридный кроссовер Exlantis ET приедет в Россию в 2025 году

Полноразмерный гибридный кроссовер Exlantix ET презентовали российским журналистам 24 сентября. В КНР он известен как Sterra ET, но есть и еще седан ES. В нашу страну китайцы планируют поставлять именно гибрид, но возможно и появление чистой электрички. Любопытно, что в отличии от заднеприводного китайского братца, вариант для нашей страны получит полный привод.

Машина вооружена двумя электродвигателями общей мощностью 469 л.с. и 1,5-литровым ДВС, предназначенным исключительно для подзарядки таковой батареи емкостью 43 кВт-ч. Заявленный производителем запас хода — 1238 км. Крутящий момент — 634 Нм, запас хода — 1238 км. Традиционный мотор, кстати сказать, будет, согласно предварительным данным, работать на АИ-95.

Представитель Exlantix Евгений Фомченко подчеркнул, что речь идет про новый для России электро-кроссовер внушительной массы, с мощной динамикой, оснащенный пневмоподвеской и... не имеющий конкурентов. То есть разные Li, AITO и другие Voyah ему и в подметки не годятся. Что же: поживем —увидим, что это за особо продвинутый и технически совершенный образец.

Фото производителя.

— Интерьер ТС для России может отличаться от китайской версии, но только в лучшую сторону. Будет объемная, достаточно масштабная адаптация, — заявил г-н Фомченко.

Цена нового для РФ гибридного авто пока не называется. Информация по гарантийным обязательствам производителя тоже появится ближе к старту продаж. Однако известно, что целевая аудитория грядущей новинки рынка — обеспеченные автолюбители, имеющие возможность заряжать электрокары. Старт продаж намечен на первый квартал 2025 года.