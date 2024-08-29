Exlantix раскрыл технические характеристики седана ES для России

Российское представительство марки Exlantix (один из многочисленных суббрендов Chery) сообщило, что электрический седан ES, продажи которого должны начаться в ближайшее время, прошел адаптацию для отечественного рынка — в частности, к суровым климатическим условиям страны. А вместе с тем офис раскрыл и некоторые технические характеристики новинки.

Так, согласно пресс-релизу, с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», Exlantix ES будет продаваться в нашей стране в единственной модификации — с двумя электромоторами (и, соответственно, системой полного привода), 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч, а также пневматической подвеской с возможностью регулировки жесткости амортизаторов. Максимальная дальность хода «электрички» — 530 км. Клиренс — до 180 мм.

Что же касается адаптации для российского рынка, то Exlantix ES, как утверждают представители марки, получил иные кресла, обеспечивающие дополнительное пространство для ног задних пассажиров, рулевое колесо «уникальной формы», пакет «зимних» опций (обогревы всех сидений, «баранки», лобового стекла и форсунок, а также батареи).

Помимо прочего, инженеры дополнительно проверили работоспособность выезжающих ручек дверей — говорят, что обледенение для них не проблема, поскольку при разблокировке они выдают усилие до 10 кг. Перед выводом новинки на рынок полностью русифицировали и мультимедийную систему.

Когда начнутся продажи? Ранее сообщалось, что Exlantix ES дебютирует на российском рынке до конца лета 2024 года, но август уже на исходе, и вряд ли китайцы проведут премьеру в оставшиеся два дня. Так что, вероятно, придется подождать до осени. Представители бренда точные сроки пока не называют.