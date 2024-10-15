Omoda отложила запуск кроссовера E5 в России

Китайская марка Omoda скорректировала планы по выводу своей «электрички» на российский рынок. Весной представители бренда говорили, что кроссовер E5 должен добраться до нас во втором квартале 2024-го, и стоимость новинки приятно удивит покупателей. Но теперь все изменилось.

Поначалу его обещали привезти к нам в этом году

В беседе с «Российской газетой» в представительстве Omoda пояснили, что пока не готовы обозначить точные сроки появления электрического E5 в нашей стране. Решение о переносе запуска было принято в изменившихся рыночных условиях после анализа экономической целесообразности. Разговор о перспективах Omoda E5 в России продолжится не раньше следующей весны, отметили в пресс-службе компании.

Электрический «паркетник» Omoda E5 — это тот же C5, который уже продается в РФ. По сути, разница у них только в типе силовой установки. Электродвигатель E5 выдает 204 силы, его крутящий момент составляет 340 Нм. По европейскому циклу WLTP запас хода — около 430 км. «Зеленый» автомобиль поддерживает две системы зарядки — медленную и быструю. То есть это до 11 кВт и 110 кВт. При использовании последней энергия восполняется с 30 до 80% меньше, чем за 30 минут.

Раннее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рассекречены сроки появления обновленного Omoda C5 в России. «Китаец» получил новый дизайн радиаторной решетки, точечные изменения затронули передний бампер и другие элементы.