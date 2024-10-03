Рассекречены сроки появления обновленного Omoda C5 в России

Обновленный Omoda C5 получил новый дизайн радиаторной решетки, точечные изменения затронули передний бампер. Теперь у автомобиля более тонкие L-образные ходовые огни, под капотом исчезла светящаяся полоса, переместился и шильдик с логотипом марки.

В беседе с «Российской газетой» официальные представители бренда Omoda в нашей стране рассказали, что дебют рестайлинговой версии C5 запланирован на ноябрь 2024 года.

Сообщается, что обновленный кроссовер не получит изменений по технической начинке. Переднеприводный SUV «вооружен» 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с., а переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. У полноприводного Omoda C5 под капотом установлен 150-сильный агрегат объемом 1,6 л, который «дружит» с семидиапазонным «роботом».

В октябре цены на Omoda C5 выросли, теперь он доступен за 2,28 — 3,17 млн рублей. В сентябре «паркетник» стоил на 50 тыс. рублей дешевле.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в середине прошлого месяца было опубликовано первое фото обновленного Omoda C5. До этого у автомобиля исчезла одна из комплектаций.