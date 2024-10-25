Мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что нулевой транспортный налог на электромобили продлен в столице на 2025 год. А что с бесплатной парковкой и скоростными дорогами? Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в Минэкономразвития, окончательное решение относительно этих льгот пока не принято.

Столичный градоначальник официально подтвердил, что владельцы электромобилей из Москвы могут еще целый год с гордостью рассказывать своим друзьям и соседям о финансовой целесообразности «экологичных» машин. 100-процентную скидку на транспортный налог продлили на 2025-й, объясняя это тем, что «электрический» парк в Первопрестольной нужно расширять.

Льготы, как мы видим и на европейском примере — единственный серьезный аргумент «за», когда речь идет об электромобилях. Стоит их отменить — старик ДВС тут же заберет свое. Однако букет преференций, которые власти готовы предоставить тем, кто встанет на «зеленую» сторону, кажется, начинает увядать. Не исключено, что других льгот, помимо транспортного налога, в 2025 году владельцы «электричек» не получат.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» от собственных источников в Минэкономразвития, вопрос о пролонгации безвозмездного проезда по платным дорогам все еще обсуждается, и итоговое решение примут не раньше конца ноября, а то и декабря. К слову, в прошлом году споры на этот счет сильно затянулись, завершившись только в 2024-м.

Кроме того, в речи мэра Москвы не было ни слова и о другой льготе — бесплатной парковке. Судя по всему, этот вопрос также находится на стадии обсуждения.