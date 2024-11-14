В Москве сфотографировали первый «официальный» Avatr 11

Эксклюзивный снимок Avatr 11 опубликовала «Российская газета». Сфотографировать электрический SUV удалось на парковке одного из столичных дилеров, но подробностей о технической начинке машины именно для нашего рынка пока нет.
Avatr 11 производят в Китае не только с вышеупомянутыми электромоторами, но и в другой модификации — 314-сильной. Такую «электричку» комплектуют обычным 1,5-литровым двигателем, который играет роль генератора. То есть физической связи между колесами и ДВС нет, «одиннадцатый» всегда приводит в движение электрическая установка. Длина кроссовера достигает 4880 мм, колесная база — 2975 мм.
Напомним, бренд Avatr, который принадлежит Changan, официально объявил о выходе на российский рынок 12 ноября. По словам представителей марки, это значит, что любой покупатель сможет приобрести автомобиль, который специально адаптировали к российским условиям.