В Москве сфотографировали первый «официальный» Avatr 11

На родине Avatr 11 оснащается 322-сильным электродвигателем на задней оси. В случае версий с полным приводом спереди появляется дополнительный силовой агрегат, повышающий суммарную отдачу до 547 л.с. В итоге запас хода может достигать 700 км. Такие характеристики актуальны для машин 2025 модельного года.

Эксклюзивный снимок Avatr 11 опубликовала «Российская газета». Сфотографировать электрический SUV удалось на парковке одного из столичных дилеров, но подробностей о технической начинке машины именно для нашего рынка пока нет.

Avatr 11 производят в Китае не только с вышеупомянутыми электромоторами, но и в другой модификации — 314-сильной. Такую «электричку» комплектуют обычным 1,5-литровым двигателем, который играет роль генератора. То есть физической связи между колесами и ДВС нет, «одиннадцатый» всегда приводит в движение электрическая установка. Длина кроссовера достигает 4880 мм, колесная база — 2975 мм.

Напомним, бренд Avatr, который принадлежит Changan, официально объявил о выходе на российский рынок 12 ноября. По словам представителей марки, это значит, что любой покупатель сможет приобрести автомобиль, который специально адаптировали к российским условиям.