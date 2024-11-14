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В Москве сфотографировали первый «официальный» Avatr 11

Продажи электрического кроссовера стартуют в начале 2025 года

На родине Avatr 11 оснащается 322-сильным электродвигателем на задней оси. В случае версий с полным приводом спереди появляется дополнительный силовой агрегат, повышающий суммарную отдачу до 547 л.с. В итоге запас хода может достигать 700 км. Такие характеристики актуальны для машин 2025 модельного года.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Москве сфотографировали первый «официальный» Avatr 11

Эксклюзивный снимок Avatr 11 опубликовала «Российская газета». Сфотографировать электрический SUV удалось на парковке одного из столичных дилеров, но подробностей о технической начинке машины именно для нашего рынка пока нет.

Avatr 11 производят в Китае не только с вышеупомянутыми электромоторами, но и в другой модификации — 314-сильной. Такую «электричку» комплектуют обычным 1,5-литровым двигателем, который играет роль генератора. То есть физической связи между колесами и ДВС нет, «одиннадцатый» всегда приводит в движение электрическая установка. Длина кроссовера достигает 4880 мм, колесная база — 2975 мм.

Напомним, бренд Avatr, который принадлежит Changan, официально объявил о выходе на российский рынок 12 ноября. По словам представителей марки, это значит, что любой покупатель сможет приобрести автомобиль, который специально адаптировали к российским условиям.

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