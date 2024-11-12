Бренд Avatr официально объявил о выходе на российский рынок

Пресс-релиз об официальном запуске Avatr в России находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Представители марки обещают, что в ближайшем будущем наши соотечественники в полной мере оценят дизайн, внимание к деталям и технологии нового для РФ бренда.
Avatr основан в 2018 году, он считается одним из пионеров интеллектуальной мобильности. Changan создавала эту марку совместно с лидерами мировой IT-индустрии и ведущими производителями тяговых аккумуляторов. Название Avatr основано на санскритском слове «аватар», означающем воплощение.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что раскрыты точные характеристики кроссовера Avatr 11 для России. Компания Changan завершила сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту новинку.