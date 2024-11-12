Бренд Avatr официально объявил о выходе на российский рынок

Компания Changan официально запустила свой суббренд Avatr на нашем рынке. По словам представителей марки это значит, что любой покупатель сможет приобрести автомобиль, который специально адаптировали к российским условиям. Кроме того, подразумевается техническое сопровождение в дилерской сети, плюс заводская гарантия на восемь лет.

Пресс-релиз об официальном запуске Avatr в России находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Представители марки обещают, что в ближайшем будущем наши соотечественники в полной мере оценят дизайн, внимание к деталям и технологии нового для РФ бренда.

Avatr основан в 2018 году, он считается одним из пионеров интеллектуальной мобильности. Changan создавала эту марку совместно с лидерами мировой IT-индустрии и ведущими производителями тяговых аккумуляторов. Название Avatr основано на санскритском слове «аватар», означающем воплощение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что раскрыты точные характеристики кроссовера Avatr 11 для России. Компания Changan завершила сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту новинку.