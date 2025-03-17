Zeekr официально выходит на российский рынок: новые подробности

Слухи о том, что люксовый бренд «электричек» Zeekr, который принадлежит компании Geely, выйдет на российский рынок официально, ходят давно. Теперь же эту информацию порталу «АвтоВзгляд» подтвердили дилеры. Вместе с тем они раскрыли сроки начала продаж.

Как нам рассказали собственные источники в дилерском сообществе, марка Zeekr выйдет на отечественный рынок грядущей осенью — вероятнее всего, в сентябре. При этом дистрибьютором бренда станет не «Слава Моторс», представляющая в России Belgee, Knewstar и Nordcross, и уж тем более не сама «Джили Моторс». Выведет Zeekr все-таки Sinomach Auto.

О том, что российский офис Sinomach Auto, в чьем портфеле сегодня бренды Oting и Rox, привезет в нашу страну Zeekr, сообщалось еще прошлым летом. Тогда глава компании Цзи Цзыюань рассказывал, что «ведутся переговоры с несколькими марками, в том числе Zeekr». Похоже, по итогу стороны договорились. Sinomach будет обеспечивать гарантийную поддержку «электричек» в России и поставки запасных частей.

Добавим, что на «сером» рынке сегодня можно приобрести шесть моделей Zeekr: 001, 007, 009, а также 7, 7X и Mix. Самым доступным является кроссовер X — с учетом скидок по спецпредложениям от автосалонов новенькую машину можно приобрести по цене от 3,7 млн рублей. С какими автомобилями Zeekr дебютирует в РФ официально, пока неизвестно.