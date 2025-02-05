Новый автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка

Новый логотип для торговой марки NordCross запатентовала компания «Слава Моторс Рус», которая является официальным дистрибьютором белорусских автомобилей Belgee в России. Изображение бренда создано в черном цвете с учетом стиля марок Belgee и материнской для нее китайской Geely, было принято решение отказаться от голубого оттенка. Сочетание четырех квадратов и прямой линии сохранилось, но теперь все элементы выполнены симметрично.

Как сообщает Аuto.mail.ru, с шильдиком NordCross на российском авторынке собираются продавать «поднебесные» Lotus, Zeekr и Lynk&Co. Все они фактически принадлежат Geely, которой бренд NordCross понадобился, чтобы легализовать продажи таких автомобилей в нашей стране, речь идет об электрокарах. Китайцы выбрали такой путь, чтобы уйти от вторичных санкций.

Если говорить точнее, официально NordCross принадлежит даже не самой «Джили», а марке Knewstar, которая де-юре является абсолютно самостоятельной. Впервые о появлении автомобилей «НордКросс» в России заговорили еще в сентябре прошлого года. Тогда портал «АвтоВзгляд» попросил экспертов оценить перспективы очередного игрока на отечественном авторынке.