3

Новый автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка

Такой шильдик могут получить модели минимум трех марок

Новый логотип для торговой марки NordCross запатентовала компания «Слава Моторс Рус», которая является официальным дистрибьютором белорусских автомобилей Belgee в России. Изображение бренда создано в черном цвете с учетом стиля марок Belgee и материнской для нее китайской Geely, было принято решение отказаться от голубого оттенка. Сочетание четырех квадратов и прямой линии сохранилось, но теперь все элементы выполнены симметрично.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Новый автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка

Как сообщает Аuto.mail.ru, с шильдиком NordCross на российском авторынке собираются продавать «поднебесные» Lotus, Zeekr и Lynk&Co. Все они фактически принадлежат Geely, которой бренд NordCross понадобился, чтобы легализовать продажи таких автомобилей в нашей стране, речь идет об электрокарах. Китайцы выбрали такой путь, чтобы уйти от вторичных санкций.

Если говорить точнее, официально NordCross принадлежит даже не самой «Джили», а марке Knewstar, которая де-юре является абсолютно самостоятельной. Впервые о появлении автомобилей «НордКросс» в России заговорили еще в сентябре прошлого года. Тогда портал «АвтоВзгляд» попросил экспертов оценить перспективы очередного игрока на отечественном авторынке.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует