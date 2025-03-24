В России начались тесты беспроводной зарядки для электрокаров

В нашей стране приступили к испытаниям беспроводной зарядки для электромобилей, которая поможет облегчить жизнь их владельцам. Отсутствие кабелей позволит не только не путаться в них и исключить риск обрыва, но и потратить на восполнение энергии минимальное количество времени. Новый гаджет представляет собой специальную платформу.

Как сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на игроков рынка, пользоваться новой беспроводной зарядкой просто — достаточно припарковать на ней свой электромобиль. Устройство уже испытали в Норвегии, а также в Японии и Китае, но пока новшество еще не пользуется широким спросом.

На данный момент большинство электрокаров не приспособлены для того, чтобы брать заряд «по воздуху». И это не удивительно, ведь мы говорим о технологической новинке, которую еще только предстоит «поженить» с уже не первый день существующими девайсами, если игра вообще будет стоить свеч.

Более того, новую беспроводную зарядную станцию непросто приспособить для использования в людных местах. Из-за высокой мощности сложно получить и необходимый для устройства санитарный паспорт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, продолжатся ли в России неумные игры с электромобилями.