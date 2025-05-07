«Автотор» впервые показал электрокары российского бренда Eonyx

Калининградский завод «Автотор» продемонстрировал публике два компактных электромобиля марки Eonyx в столице 39-го региона. Новинки «засветились» в рамках фестиваля единоборств «Кубок Балтики».

Об этом сообщается в телеграм-канале «Вести. Калининград». К сожалению, цены и характеристики пока держат в секрете. Однако уже известно, что со временем «Автотор» планирует локализовать производство всех основных компонентов.

Новые мини-автомобили Eonyx предназначены для работы в службах доставки, на территориях санаторно-курортных комплексов и в рекреационных зонах. За год завод собирается производить до 50 тыс. таких машин в год. Официальная премьера намечена на второй квартал текущего года.

Судя по фотографиям, электромобили-крошки получили трехдверные кузова с дизайном, стилизованным под модели популярной британской марки MINI. Есть сходство и по оформлению салона, например, в плане передней панели и характерного центрального экрана круглой формы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда электрокары новоиспеченного российского бренда Eonyx встали на конвейер «Автотора». Кроме того, мы расписали другие особенности производства новинок.