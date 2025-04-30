Электрокары российского бренда Eonyx встали на конвейер «Автотора»

Электрокары новоиспеченной марки Eonyx предназначены для работы в сервисах доставки и городских службах, а также в аэропортах, на территориях отелей, санаториев и промышленных производств. Цены будут названы одновременно с дебютом новинок.

Обе модели включены в программу глубокой локализации, первую партию выпускают в рамках технологического сотрудничества с партнерами. До начала следующего года производство Eonyx перебросят на новый завод, который готовят к запуску в рамках создания кластера по выпуску электромобилей и автокомпонентов в рамках контракта между Минпромторгом, «Автотором» и правительством региона.

Идет адаптация базовых комплектаций под потенциальные потребности отечественного рынка, модели приспосабливают к особенностям российского климата. Также запущен процесс сертификации.

Кроме того, «Автотор» занимается созданием собственного электромобиля «Амберавто» А1 на технологически независимой отечественной платформе. Старт пилотного производства должен состояться в этом году.