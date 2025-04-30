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Электрокары российского бренда Eonyx встали на конвейер «Автотора»

Официальная презентация пройдет во втором квартале 2025 года

Линейка калининградского «Автотора» пополнится двумя компактными электромобилями марки Eonyx. Пока предприятие производит опытную партию машин. А параллельно завод продолжает заниматься разработкой батарейного «Амберавто» А1.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Электрокары российского бренда Eonyx встали на конвейер «Автотора»

Электрокары новоиспеченной марки Eonyx предназначены для работы в сервисах доставки и городских службах, а также в аэропортах, на территориях отелей, санаториев и промышленных производств. Цены будут названы одновременно с дебютом новинок.

Обе модели включены в программу глубокой локализации, первую партию выпускают в рамках технологического сотрудничества с партнерами. До начала следующего года производство Eonyx перебросят на новый завод, который готовят к запуску в рамках создания кластера по выпуску электромобилей и автокомпонентов в рамках контракта между Минпромторгом, «Автотором» и правительством региона.

Идет адаптация базовых комплектаций под потенциальные потребности отечественного рынка, модели приспосабливают к особенностям российского климата. Также запущен процесс сертификации.

Кроме того, «Автотор» занимается созданием собственного электромобиля «Амберавто» А1 на технологически независимой отечественной платформе. Старт пилотного производства должен состояться в этом году.

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