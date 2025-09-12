В России в этом году собрали более 7500 электромобилей

В середине текущего года в нашей стране насчитывалось 65 183 чистокровных электромобиля (BEV), из которых 7500 штук с января по июнь 2025-го произведено отечественными предприятиями. Доля таких машин в отечественном парке легковых авто составляет жалкие 0,14%.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, 20% «электричек» в России, то есть каждая пятая, сошли с конвейера 10 лет назад или больше. Но 55% стукнуло всего лишь три года или даже меньше.

Самым популярным электромобилем страны признан хетчбэк Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 17 300 экземпляров. Г-н Целиков обратил внимание, что 26% «зеленых» ТС в РФ имеют правый руль, и большая часть из них приходится как раз на упомянутую японскую пятидверку.

Однако в последние годы самой продаваемой моделью в сегменте стал кроссовер Zeekr 001. В его случае новых владельцев нашли около 9000 машин. И остается добавить, что, согласно базовому прогнозу «Автостата», спрос на электрокары в России в будущем году просядет где-то на треть, сократившись до 11 500 единиц.