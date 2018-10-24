Объявлена дата начала продаж нового бюджетного кроссовера Volkswagen

Фото: www.sohu.com
Первые кроссоверы Volkswagen Tharu поступят в шоу-румы китайских дилеров 31 октября. Да, поначалу модель будет продаваться исключительно в КНР, однако чуть позже она отправится покорять другие страны — в том числе Россию.
Кристина Извекова

Производство нового кроссовера Tharu стартовало на совместном предприятии SAIC и Volkswagen в конце минувшего месяца. И вот, наконец, автостроитель анонсировал точную дату начала продаж — 31 октября. Китайские покупатели смогут приобрести SUV по цене от 135 900 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1 285 000 рублей. А обещали, что машина будет бюджетной…

Кроссовер, построенный на базе Skoda Karoq, предложат в трех модификациях с 1,2-, 1,4- и 2,0-литровыми турбомоторами мощностью 116, 150 и 186 сил. Эти двигатели работают как с шестискоростной «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» DSG. А вот привод у Tharu, ориентированного на Поднебесную, исключительно передний, хотя в других странах будет продаваться и полноприводная версия.

До нашей Необъятной кроссовер доберется где-то через два года. По крайней мере именно такие сроки озвучил ранее глава Volkswagen Херберт Дисс: по его словам, новый Tharu встанет на конвейер калужского завода марки в 2020-м. Помимо Китая и России, авто будет продаваться в Северной и Южной Америках, Восточной Европе и странах СНГ.

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24 октября 2018
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