Объявлена дата начала продаж нового бюджетного кроссовера Volkswagen

Производство нового кроссовера Tharu стартовало на совместном предприятии SAIC и Volkswagen в конце минувшего месяца. И вот, наконец, автостроитель анонсировал точную дату начала продаж — 31 октября. Китайские покупатели смогут приобрести SUV по цене от 135 900 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1 285 000 рублей. А обещали, что машина будет бюджетной…

Кроссовер, построенный на базе Skoda Karoq, предложат в трех модификациях с 1,2-, 1,4- и 2,0-литровыми турбомоторами мощностью 116, 150 и 186 сил. Эти двигатели работают как с шестискоростной «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» DSG. А вот привод у Tharu, ориентированного на Поднебесную, исключительно передний, хотя в других странах будет продаваться и полноприводная версия.

До нашей Необъятной кроссовер доберется где-то через два года. По крайней мере именно такие сроки озвучил ранее глава Volkswagen Херберт Дисс: по его словам, новый Tharu встанет на конвейер калужского завода марки в 2020-м. Помимо Китая и России, авто будет продаваться в Северной и Южной Америках, Восточной Европе и странах СНГ.