Rolls-Royce приступил к серийному производству кроссовера Cullinan

По данным пресс-службы Rolls-Royce, на предприятии собрали уже восемь кроссоверов Cullinan. Однако их не торопятся передавать владельцам — эти машины отправятся в шоу-румы британских дилеров марки, станут демонстрационными экземплярами. Выпуск клиентских автомобилей стартует несколько позже.

Напомним, Rolls-Royce Cullinan дебютировал в мае нынешнего года. Первый кроссовер в истории люксового бренда вооружили мощным 6,75-литровым двигателем V12 с двойным наддувом, генерирующим 571 л. с. и максимальный крутящий момент 850 Нм. Привод у роскошного SUV, разумеется, полный.

В России за «Куллинан» просят от 25 млн. рублей, хотя изначально предполагалось, что кроссовер от Rolls-Royce будет стоит примерно столько же, сколько его конкуренты Lamborghini Urus и Bentley Bentayga — то есть, порядка 15 млн. целковых. Новинка, на удивление публики, пробила все мыслимые и немыслимые ценовые пороги.