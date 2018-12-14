Geely Atlas c мощной бензиновой турбочетверкой приедет в Россию не скоро

Напомним, что автомобиль с таким силовым агрегатом мощностью 184 л. с. (разгон до 100 км/ч — 9,6 сек.; заявленный расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л для автомобиля с передним приводом и 8,2 л для полноприводной версии) должен был оказаться у наших дилеров минувшей осенью, но потом сроки поставок перенесли на начало 2019 года. Однако и сегодня в разговоре с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» представители марки вежливо ушли от ответа на вопрос о точной дате появления машины в России. И это при том, что в Поднебесной Atlas с таким турбомотором разошелся на сегодняшний день тиражом в 800 000 экземпляров.

Но китайцы считают, что россияне с большой осторожностью относятся к турбированным двигателям. Особенно в провинции, на которую Geely делает основную ставку (как, впрочем, и остальные автопроизводители из КНР, представленные у нас). К тому же стоимость такой модификации будет начинаться от 1 700 000 рублей, что так же отпугнет потенциальных клиентов. Особенно если учесть, что сегодня топовая полноприводная модификация SUV c атмосферным 2,4-литровым движком мощностью 139 «лошадей», агрегатированным с 6-ступенчатым «автоматом», обойдется потенциальному покупателю со всеми скидками (по крайней мере до Нового года) в 1 359 990 «деревянных». Да и нельзя забывать, что на подходе уже второе поколение Geely Atlas, которое рано или поздно так же будут продавать у нас. Вот и не торопятся китайские товарищи баловать россиян мощным мотором.