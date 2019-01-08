KIA запустит в серию новый бюджетный кроссовер

В экстерьере серийного KIA KX3 2020 модельного года легко будет узнать черты прототипа SP. У него аналогичная двухуровневая передняя оптика, та же массивная решетка радиатора, широкие колесные арки, светодиодные задние фонари и сдвоенный глушитель на корме. Интерьер нового KX3 получит виртуальную панель приборов и широкоформатный сенсорный монитор медиасистемы.

В качестве силового агрегата переднеприводного кроссовера пока рассматриваются два варианта: 1,0-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 118 л. с., либо 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 125 л. с. Автомобили будут оснащаться шестиступенчатой «механикой» или шестискоростным «автоматом».

Продажи нового KIA KX3 на китайском рынке стартуют во второй половине наступившего года. Примечательно, что ценник новинки будет ниже, чем у предшественника. Не исключено, что корейский бюджетник появится и на российском рынке, но под другим названием.