Volkswagen Tiguan получил новые моторы

Вслед за другими моделями немецкого концерна европейский Tiguan распрощался с 1,4-литровой «четверкой» TSI, и вместо нее в арсенале кроссовера появился 1,5-литровый TSI Evo мощностью 130 и 150 л. с. Более мощный вариант доступен с семидиапазонным «роботом» DSG.

Мощность мотора 2.0 TSI теперь возросла в обеих версиях: со 180 до 190 л. с. и с 220 до 230 л. с. Речь идет исключительно о полноприводных комплектациях, оснащенных роботом DSG. Турбодизель 2.0 TDI доступен только в двух вариантах — мощностью 150 и 190 л. с.

Поставки обновленных «Тигуанов» к европейским дилерам уже начались, но еще не в полном объеме. Например, в Германии они пока предлагаются только с двумя двигателями на выбор — с 2,0-литровым турбодизелем и 1.5 TSI мощностью 150 л. с.

Что касается России, то у нас изменение силовой линейки Volkswagen Tiguan не планируется.