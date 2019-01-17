Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Chevrolet Tracker

В базе китайского сертификационного органа появились первые фотографии сменившего генерацию Chevrolet Tracker, а также некоторые подробности о новинке. Так, по данным местных СМИ, длина и ширина автомобиля (4270 и 1791 мм) остались практически неизменными, чего не скажешь о высоте, сократившейся с 1687 до1602 мм. Колесная база, напротив, подросла до 2555 мм (плюс 15 мм).

Китайским покупателям новый Chevrolet Tracker будет доступен в единственной модификации с литровым турбомотором в 115 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Машина, ориентированная на другие рынки (Северная и Южная Америка, Австралия, прочие страны Азии), наверняка получит и более мощные двигатели. Но какие именно — пока не известно.

Напомним, что Chevrolet Tracker непродолжительное время продавался и у нас — он поступил в шоу-румы практически сразу после того, как представители GM объявили о реструктуризации бизнеса в России. Два года назад поползли слухи, что «Трекер» может в нашу Необъятную вернуться. Правда, с чуть иной внешностью и под брендом Ravon. Но дальше разговоров дело не зашло — машин у дилеров нет по до сих пор.