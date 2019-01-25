До России докатится Maserati Levante в «вулканической» версии

Фото: Maserati
Итальянцы представили Maserati Levante в особой версии Vulcano. Кроссовер, выполненный в серо-красных тонах, выйдет малой серией всего лишь в 150 экземпляров. Но прикоснуться к прекрасному смогут и российские покупатели: до нас доберется 5 таких автомобилей.
Светлана Ермолаева

Кузов Maserati Levante Vulcano окрасили в оригинальный матовый цвет Grigio Lava, что с итальянского можно перевести, как «серая лава». Кроме того, авто отличается покрытыми черным хромом радиаторной решеткой и шильдиком, внешними дверными ручками в цвет кузова и затемненной задней оптикой. Дополняют картину красные шестипоршневые тормозные суппорты.

Отделка салона также вписывается в «вулканическую» дизайнерскую концепцию: сиденья обиты красной кожей с черной контрастной прострочкой. Но можно выбрать вариант с черными креслами и красными декоративными швами. Дополнительным штрихом стал логотип Vulcano с надписью «one of 150».

Новинка вооружена V-образной битурбированной «шестеркой» в двух вариантах мощности: 350 и 430 л. с. Правда, россиянам будет доступен автомобиль с младшим двигателем. До отечественных дилеров «итальянец» доберется к началу февраля.

Стоит напомнить, что не так давно Levante обновился, получив модернизированную мультимедийку и иной рычаг восьмиступенчатой АКП.

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25 января 2019
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