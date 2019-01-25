До России докатится Maserati Levante в «вулканической» версии

Кузов Maserati Levante Vulcano окрасили в оригинальный матовый цвет Grigio Lava, что с итальянского можно перевести, как «серая лава». Кроме того, авто отличается покрытыми черным хромом радиаторной решеткой и шильдиком, внешними дверными ручками в цвет кузова и затемненной задней оптикой. Дополняют картину красные шестипоршневые тормозные суппорты.

Отделка салона также вписывается в «вулканическую» дизайнерскую концепцию: сиденья обиты красной кожей с черной контрастной прострочкой. Но можно выбрать вариант с черными креслами и красными декоративными швами. Дополнительным штрихом стал логотип Vulcano с надписью «one of 150».