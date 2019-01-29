Появились первые фото салона купеобразного Volkswagen Teramont

Что же нового придумали разработчики для интерьера Volkswagen Teramont/Atlas в модном нынче кузове со скошенной задней частью, спросите вы?

Кроме того, что автомобилю пришлось пожертвовать третьим рядом сидений из-за изменившегося угла наклона задней стойки, никаких обновок кроссовер не получил. Разве что материалы отделки станут более качественным, плюс поменяются некоторые декоративные элементы.

Напомним, что VW Teramont, построенный на модульной платформе MQB, впервые представили в 2016 году. Его продажи стартовали в 2017-м. А минувшей весной немцы показали концепткар Atlas Cross Sport с купеобразным силуетом. Судя по всему, теперь такой «паркетник» готовят к запуску в серию: авто как раз попало в объективы шпионских фотокамер во время дорожных испытаний.