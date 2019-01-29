Появились первые фото салона купеобразного Volkswagen Teramont

Фото: bitauto.com
В руки к нашим коллегам из КНР попали первые снимки салона Volkswagen Teramont, получившего купеобразный кузов. Правда, под эти именем кроссовер известен лишь российским, да китайским поклонникам марки. На других рынках «паркетник» носит имя Atlas.
Светлана Ермолаева

Что же нового придумали разработчики для интерьера Volkswagen Teramont/Atlas в модном нынче кузове со скошенной задней частью, спросите вы?

Кроме того, что автомобилю пришлось пожертвовать третьим рядом сидений из-за изменившегося угла наклона задней стойки, никаких обновок кроссовер не получил. Разве что материалы отделки станут более качественным, плюс поменяются некоторые декоративные элементы.

Напомним, что VW Teramont, построенный на модульной платформе MQB, впервые представили в 2016 году. Его продажи стартовали в 2017-м. А минувшей весной немцы показали концепткар Atlas Cross Sport с купеобразным силуетом. Судя по всему, теперь такой «паркетник» готовят к запуску в серию: авто как раз попало в объективы шпионских фотокамер во время дорожных испытаний.

Предполагается, что новинка готовится для рынков Поднебесной и Соединенных Штатов, а вот стоит ли ожидать ее у нас — вопрос открытый. Никакой точной информации об это пока нет.

На данный момент в России продается обычный Teramont, вооруженный либо двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 220 л. с., либо 280-сильным мотором V6 объемом 3,6 л. Вкупе с ними работает восьмискоростной «автомат» и система полного привода 4MOTION.

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30 января 2019
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