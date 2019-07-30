Suzuki готовит новый компактный кроссовер

S-Presso должен стать на ступеньку ниже кроссовера Suzuki Vitara Brezza. Его размеры будут меньше, чем у «Витары», зато дорожный просвет внушает — целых 180 мм. Это много даже для представителей SUV классом выше.

На передней панели будет красоваться полностью цифровая панель приборов, а цветовые решения салона должны почти в точности повторять внутренний мир концепта.

Новинку построят на платформе Heartect. Напомним, на ней же базируется хэтчбек Suzuki Swift, Suzuki Baleno и «хэтчбекокроссовер» Ignis нового поколения. Ожидается, что под капотом субкомпакта разместят 1,2 -литроовый мотор в 90 л. с. Такой же получил Swift.

Что касается перспектив новинки в России, то они пока туманны. Однако предположим, что машинка имеет немало шансов попасть в салоны наших дилеров. Выглядит она ярко, а платформа позволяет создавать, как моноприводные кроссоверы, так и со всеми ведущими. Наконец, в пользу появления S-Presso в России говорит и тот факт, что сейчас субкомпактных «паркетников» на рынке по пальцам пересчитать.