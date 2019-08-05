Mitsubishi Outlander в России получил новый салон

На производственной площадке в Калуге японцы начали собирать Mitsubishi Outlander с комбинированной обивкой салона. В материалах интерьера сочетается натуральная кожа благородного, но довольно маркого бежевого цвета.

Такой салон предложен в качестве опции. Его можно дополнительно заказать, лишь приобретая «паркетник» в топовой комплектации Ultimate. Авто с обновкой обойдется покупателю от 2 330 000 рублей.

Напомним, что Outlander в «максималке» комплектуется 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 167 л. с., выступающим вместе с вариатором и полным приводом. Автомобиль в вариантах попроще оснащают 146-сильным двигателем объемом 2 литра. Ему аккомпанирует все та же бесступенчатая коробка передач, передающая крутящий момент, как на переднюю ось, так и на все четыре колеса. В базе авто оценивается в 1 689 000 рублей.