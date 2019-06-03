Три ошибки водителя, которые «убивают» вариатор

Для многих водителей, далеких от техники, коробки передач делятся только на два вида — автоматические и механические. Но среди так называемых автоматических коробок, которые самостоятельно переключают передачи, различаются еще несколько видов агрегатов, и один из них — бесступенчатый вариатор. В связи с его техническими особенностями к нему требуется особый подход в эксплуатации.
Чаще всего вариаторы встречаются на японских автомобилях, и нередко их можно видеть на «китайцах». В отличие от классических «автоматов» с гидротрансформатором, где переключение скоростей осуществляется за счет шестерней, бесступенчатый вариатор меняет обороты двигателя за счет специальных конусообразных шкивов, связанных между собой ременной передачей.
Чтобы дольше работал такой агрегат, следует не только делать регулярную диагностику, но и знать некоторые нюансы его эксплуатации.
Резкий разгон
Как это ни странно для современного авто, но вариатор уязвим перед агрессивным ускорением со старта, что практикует огромное количество наших соотечественников. Если регулярно «выстреливать» со светофора, прижимая педаль газа до упора в пол, бесступенчатой коробки хватит ненадолго, поскольку из-за трения плоскостей рабочих элементов на шкивах образуются задиры. Так что агрессивное движение на авто с вариатором чревато преждевременным дорогим ремонтом.
Высокие нагрузки на бездорожье
С осторожностью следует двигаться на машинах с вариатором по рельефной местности. Из-за повышенной нагрузки на бесступенчатую коробку при подъеме в гору, а также при частых и длительных пробуксовках шкивы и ремень внутри нее могут чрезмерно нагреться.
При высоких температурах очень просто повредить поверхность шкива, что будет негативно сказываться на работе вариатора. Чтобы избежать перегрева, необходимо следить за уровнем масла внутри агрегата. Даже самая несущественная недостача рабочей жидкости неблагоприятно сказывается на работе коробки.
Неправильная буксировка
Из-за риска перегрева вариатор капризен к любым излишним нагрузкам, особенно если речь идет о буксировке другой машины или грузового прицепа. В свою очередь сам автомобиль с бесступенчатой коробкой допускается буксировать исключительно при работающем моторе. В случае, когда он не заводится, придется использовать эвакуатор. Причем машину следует погрузить на платформу обоими колесами. Если такой возможности нет, то ведущая ось должна находится в покое. В обратном случае вариатор выйдет из строя.