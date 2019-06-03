Три ошибки водителя, которые «убивают» вариатор

Чаще всего вариаторы встречаются на японских автомобилях, и нередко их можно видеть на «китайцах». В отличие от классических «автоматов» с гидротрансформатором, где переключение скоростей осуществляется за счет шестерней, бесступенчатый вариатор меняет обороты двигателя за счет специальных конусообразных шкивов, связанных между собой ременной передачей.

Чтобы дольше работал такой агрегат, следует не только делать регулярную диагностику, но и знать некоторые нюансы его эксплуатации.

Резкий разгон

Как это ни странно для современного авто, но вариатор уязвим перед агрессивным ускорением со старта, что практикует огромное количество наших соотечественников. Если регулярно «выстреливать» со светофора, прижимая педаль газа до упора в пол, бесступенчатой коробки хватит ненадолго, поскольку из-за трения плоскостей рабочих элементов на шкивах образуются задиры. Так что агрессивное движение на авто с вариатором чревато преждевременным дорогим ремонтом.