Как новую Toyota RAV4 подвели фары при испытаниях на безопасность

Toyota RAV4 пятого поколения блестяще прошел краш-тесты, включившие фронтальные столкновения с разной степенью перекрытия и имитацию аварии с боковым ударом. Кроме того, были проверены на прочность крыша и подголовники. Отлично показала себя и система предотвращения столкновений на скорости 40 км/ч.

Но, чтобы заработать высшую оценку IIHS, автомобилю также необходимо пройти испытания внешнего освещения. Но «паркетник» оказался не без изъяна. Высший бал получили только адаптивные диодные фары, входящие только в одну комплектацию для покупателей США или предложенные в качестве опции. А стандартные светоприборы не справились с задачей хорошего освещения дороги.

Напомним, что новый RAV4,впервые представленный весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке, ожидается и на российском рынке. Под капотом новинки, которая появится у нас осенью, разместится двухлитровая бензиновая «четверка». Мотор идет в паре с восьмиступенчатым «автоматом», обкатанном на свежих Toyota Highlander и Camry.