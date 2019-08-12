АВТОВАЗ готовит новую комплектацию для LADA XRAY

О том, что в Тольятти начинают работать над новой спецверсией своего недокроссовера, сообщил портал MassCars.ru. По его данным, новинка будет базироваться на средней комплектации XRAY. То есть, получается, это будет Comfort. Главными отличиями от стоковой версии станут крыша черного цвета и шильдик #CLUB на средней стойке. Скорее всего, он же появится и в салоне. Кроме того, XRAY получит некоторые опции, предназначенные для более дорогих комплектаций.

Напомним, моноприводный хетчбэк с увеличенным дорожным просветом LADA XRAY продается сегодня по цене от 614 900 до 847 900 рублей без учета действующих акций.