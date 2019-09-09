Названы российские спецификации нового Toyota RAV4

Новый «РАВик» (кузов XA50) предложат российским покупателям с двумя бензиновыми моторами объемом 2 и 2,5 литра и мощностью 150 и 200 л. с. соответственно. Двухлитровый агрегат будет работать в паре с вариатором, а старшему положен восьмиступенчатый «автомат». Привод, в зависимости от комплектации может быть как передним, так и полным.



Уже в базовой версии у кроссовера найдется большое количество электронных систем. Таких, например, как контроля устойчивости (VSC), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при экстренном торможении (BAS),а также противобуксовочная система (TRC) и система помощи на подъеме (HAC).



Более подробную информация появится первого октября.