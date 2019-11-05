Новый кроссовер KIA для России дебютирует в Китае

По всей видимости, корейцы решили сделать свой кроссовер глобальной моделью. Потому на отдельных рынках он будет известен как Seltos, а на других как KX3. Внешне обе версии машины отличаются незначительно, а вот по салону разница более существенна. Внутренний мир KX3 отделан более дорогими материалами. Также дизайнеры изменили форму селектора коробки передач, блока управления климатом и дефлекторов вентиляции.

В топовой комплектации появилась премиальная аудиосистема Bose, мультимеда-комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, система кругового обзора, вентиляция кресел водителя и пассажира, а так же панорамная крыша.

Гамма силовых агрегатов, в зависимости от рынка сбыта, тоже будет отличаться. Скажем, в России KIA Seltos предложат с атмосферной «четверкой» объемом 2 л мощностью 149 л. с., которая работает в паре с бесступенчатым вариатором, либо с 1,6-литровым 177-сильным турбомотором и семиступенчатым преселективным роботом. Первый вариант предложат как с передним, так и полным приводом, а старшие версии — только в исполнении 4WD.

А вот для Китая, где машина будет называться KX3, готовят 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» серии G4FL развивающий 115 л. с. Его предложат и с 6-ступенчатой «механикой», и с вариатором. Привод — передний. Напомним, что полноприводные машины в Поднебесной непопулярны.