Названа дата российской премьеры нового большого кроссовера GAC GS8

Фото: Вячеслав Василенко
На российский рынок выходит совершенно новая для нас китайская марка — GAC. Первопроходцем станет кроссовер GS8, который нехарактерно для изделий из КНР оснащен по последнему слову техники. Главное, чтобы все эти навороты не шибко отразились на цене.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители GAC в России, презентация флагманского кроссовера GS8 состоится в Москве 9 декабря.

Речь идет о большом (4836х1910х1770 мм) семиместном автомобиле с тремя рядами кресел, комфортабельным салоном и бездонным коктейлем а-ля премиальных опций. Тут вам и раздельный климат-контроль, и датчики давления в шинах, и целый спектр умных вспомогательных ассистентов.

Что касается агрегатов, то на вооружении полноприводного кроссовера стоит 2-литровый турбомотор, выдувающий 190 сил, а в дуэете с ним выступает шестискоростной гидромеханический «автомат».

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд»генеральный директор GAC Group Фэн Синья, в настоящее время обсуждается вопрос о локализации производства в нашей стране, а в ближайшей пятилетке уровень объема продаж марки в России планируется довести до 50 000 машин ежегодно.

Кстати, нам уже удалось протестировать амбициозную новинку в деле, и мы готовы поделиться впечатлениями — следите за публикациями.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, кроссоверы, автосалоны, купить машину
4 декабря 2019
208