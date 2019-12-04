Названа дата российской премьеры нового большого кроссовера GAC GS8

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители GAC в России, презентация флагманского кроссовера GS8 состоится в Москве 9 декабря.

Речь идет о большом (4836х1910х1770 мм) семиместном автомобиле с тремя рядами кресел, комфортабельным салоном и бездонным коктейлем а-ля премиальных опций. Тут вам и раздельный климат-контроль, и датчики давления в шинах, и целый спектр умных вспомогательных ассистентов.

Что касается агрегатов, то на вооружении полноприводного кроссовера стоит 2-литровый турбомотор, выдувающий 190 сил, а в дуэете с ним выступает шестискоростной гидромеханический «автомат».

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд»генеральный директор GAC Group Фэн Синья, в настоящее время обсуждается вопрос о локализации производства в нашей стране, а в ближайшей пятилетке уровень объема продаж марки в России планируется довести до 50 000 машин ежегодно.

Кстати, нам уже удалось протестировать амбициозную новинку в деле, и мы готовы поделиться впечатлениями — следите за публикациями.