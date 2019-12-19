Peugeot подготовил для России новый кроссовер

Peugeot 2008 построен на общей платформе с хетчбеком Peugeot 208. В России обе машины не прижились, а вот в Европе оказались суперпопулярны. Каждый год в Старом Свете продают по 170 000 паркетников!

Вот поэтому Группа PSA не стала тянуть со сменой модели и в этом году представила новый 2008-ой. В основе компактного SUV лежит модульная платформа Common Modular Platform с полузависимой задней подвеской. Машине прописали широкую гамму силовых агрегатов. Есть даже электрическая версия. Но это за границей, а что у нас?

А у нас второе поколение паркетника появится весной 2020 года. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщила официальный представитель Группы PSA в России Лилия Мокроусова.

Вероятнее всего, нам предложат Peugeot 2008 с наддувным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, в двух вариантах форсировки — 130 и 155 л. с. Мотор будет работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.