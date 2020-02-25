Объявлены цены и прием предзаказов на большой кроссовер Chery Tiggo 8

Достаточно сказать, что цены на ближайших конкурентов начинаются от 1 794 900 рублей (KIA Sorento Prime), а на все остальные «семиместники» переваливают далеко за два миллиона «деревянных». Даже ближайший соперник — GAC GS8 обойдется минимум в 1 898 000 ₽ Так то в этом смысле — это хорошее предложение.
Другое дело, как автомобиль едет. Подробнее портал «АвтоВзгляд» расскажет об этом буквально на днях после завершения тест-драйва новинки. Однако короткое знакомство с машиной на домашнем полигоне в прошлом году оставило двойственное ощущение: авто вроде и едет, но с настройками мотора, подвесок, рулевого управления у китайских товарищей все еще есть сложности.
А пока напомним, что исключительно переднеприводный «Тигго 8» вооружен 2-литровым турбомотором мощностью 170 л. с., агрегатированным с вариатором. Клиренс — традиционные для «паркетников» 190 мм. Из водительских ассистентов можно упомянуть систему курсовой устойчивости, включающую в себя ABS, регулятор тормозных сил, помощника при экстренном торможении, системы контроля крутящего момента, снижения вероятности опрокидывания, антипробуксовочную и другие.
Список комплектаций производитель пока не уточняет, сообщая только, что в версии Prestige потребитель получит такие «плюшки», как 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодную оптику, системы контроля давления и температуры в шинах, кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, дистанционный запуск двигателя и многие другие опции комфорта, на которые китайские автостроители по традиции не скупятся.