Объявлены цены и прием предзаказов на большой кроссовер Chery Tiggo 8

Достаточно сказать, что цены на ближайших конкурентов начинаются от 1 794 900 рублей (KIA Sorento Prime), а на все остальные «семиместники» переваливают далеко за два миллиона «деревянных». Даже ближайший соперник — GAC GS8 обойдется минимум в 1 898 000 ₽ Так то в этом смысле — это хорошее предложение.

Другое дело, как автомобиль едет. Подробнее портал «АвтоВзгляд» расскажет об этом буквально на днях после завершения тест-драйва новинки. Однако короткое знакомство с машиной на домашнем полигоне в прошлом году оставило двойственное ощущение: авто вроде и едет, но с настройками мотора, подвесок, рулевого управления у китайских товарищей все еще есть сложности.