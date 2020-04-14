Cadillac запускает антикоронавирусный сервис по продаже машин в России

Чтобы забронировать понравившейся автомобиль, достаточно внести предоплату в размере 30 000 рублей. Она будет действовать пять дней, после чего нужно внести оставшуюся сумму за выбранный автомобиль.

Кроме этого, вскоре на сайте начнут функционировать онлайн-сервисы для расчета кредита и страховки на автомобиль. А затем и сервис оценки машины для ее сдачи по программе трейд-ин.

Финальный шаг в покупке — получение автомобиля, для чего надо прийти в салон. Но это можно будет сделать, только после снятия ограничений, введенных для борьбы с пандемией.

Иными словами, вы конфигурируете и бронируете под себя конкретный автомобиль, в том числе страхуя себя от валютных рисков в случае, если рубль вновь отправится в пике.