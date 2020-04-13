«Противовирусный» Geely Coolray станет спортивнее

Первые изображения Coolray Pro уже попали в Сеть. Кроссовер получил обновленные бамперы, колесные диски черного цвета и разнесенные сдвоенные трубы выхлопной системы. Так же китайцы увеличили количество цветов кузова. В частности, появились двухцветные варианты окраса. В компании не исключили, что наддувный 177-сильный 1,5-литровый мотор в будущем форсируют и его отдача возрастет. Кроме этого, модель получит и более продвинутую мультимедиа-систему.

Напомним, что на сегодняшний день Coolray — самый «противовирусный» кроссовер в мире. Ведь китайцы применили в нем новую систему очистки воздуха, в разработку которой инвестировали 370 млн. юаней, что по актуальному курсу равно 4,1 млрд. рублей. Уже к концу февраля система прошла все испытания и была сертифицирована в Китайском центре автомобильных исследований Huacheng.

Напомним также, что обычные Coolray для России собирают в Беларуси на предприятии «БелДжи». Мощность мотора автомобилей дефорсирована до налоговыгодных 150 л. с. Цена стартует от 1 288 999 рублей.