Volkswagen рассекретил совершенно новый кроссовер

Судя по фото, новинка с названием Nivus будет представлять из себя, ставшее модным в последнее время кросс-купе, а многие дизайнерские решения машина позаимствует у Volkswagen Golf восьмого поколения.

В данный момент известно, что Nivis будет базироваться на фирменной модульной платформе MQB, а под капотом появится наддувный трехцилиндровый мотор с отдачей в 130 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод — только передний.

Основываясь на этом, предположим, что кросс-купе готовят для продвижения на развивающихся рынках, а так же в Китае.

У стильного автомобиля есть шанс появиться и в России, но только при условии, что у него будет привычный нам силовой агрегат. Скажем, 1,4TSI работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом», который получил кроссовер Skoda Karoq.