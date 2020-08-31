Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил мощный дизель

Только что на российский рынок вышел модернизированный пикап Toyota Hilux. Главным итогом модернизации оказался мощный турбодизель отдачей 200 л. с. (500 Н·м), который сделали из старой 177-сильной версии, установив другой турбокомпрессор, повысив давление впрыска, а также изменив форму камер сгорания. Следом такой же агрегат достался родственному внедорожнику Fortuner и, что вполне логично, модели Land Cruiser Prado.

К этому агрегату прилагается прежний шестидиапазонный «автомат» — японцы не стали покупать более современный агрегат на восемь или девять ступеней. И все равно рамный внедорожник стал заметно динмичнее: разгон до «сотни» занимает 9,9 секунды (то есть почти на 3 секунды меньше). Из других приятных моментов отметим более современную медиасистему, а также доработанную ездовую электронику.

А ещё для Prado приготовили исполнение Black Pack. В него входит наружный декор чёрного цвета, прозрачные рассеиватели задних фонарей, темная отделка салона и двухцветные колесные диски. Правда, с ценниками российский офис «Тойоты» пока не торопится. Их опубликают перед стартом продаж, который, скорее всего, состоится буквально через несколько недель.