Названа дата российского дебюта нового кроссовера Chery Exeed TXL

На своей родине премиальный бренд носит название Exeed. Но для нас зарегистрировано гибридное название — CHERYEXEED. В российском офисе Chery уверяют, что слово «chery» с китайского переводится как «особое благословение». В свою очередь, английское «exceed» имеет множество значений, но нашими пиарщиками толкуется как «превышать» и «превосходить».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», первым на рынок выйдет кроссовер TXL. Это длиннобазная версия модели TX, которая по размерам похожа на уходящий KIA Sorento Prime (правда, «китаец» по прихоти маркетологов лишен третьего ряда сидений).

Интересно, что в соцсетях уже разгорелись горячие споры, сколько будет стоит китайская премиум-новинка. Как уточняют пресс-служба бренда, стоимость модели TXL мы узнаем прямо во время презентации, а сразу после нее машину можно будет приобрести у официальных дилеров.

От себя добавим, что в премиум-сегменте действуют свои, не всегда яыные и понятные правила. Скажем, японская Acura не смогла отбить клиентов у «Лексуса», после чего покинула российский рынок. А китайский Haval стал популярным только после того, как вывел относительно недорогие машины российской сборки. Так что «иксиду» мы пожелаем удачи — без нее хороших продаж не будет.