Кроссовер Subaru Forester получил новый мотор

Оппозитный мотор с кодовым обозначением CB18, как уже было сказано, работает в связке с вариатором. Привод — на все четыре колеса. Иными словами, японцы не стали ломать систему, ведь именно за постоянный полны привод и «оппозитники» поклонники марки и уважают Subaru.

Фанаты японского бренда наверняка знают, что впервые этот силовой агрегат был вживлен универсалу Subaru Levorg, который на российском рынке, увы, не представлен. В смешанном цикле этот двигатель потребляет не больше 7,4 литров на сотню — согласитесь, весьма неплохо.

Кстати, турбодвижок заменил собой 2,5-литровый атмосферник мощностью 185 сил. А вот гибрид о двух литрах и 150 «скакунах» азиаты решили не трогать.

Появится ли Subaru Forester с новым мотором в России, пока неизвестно. Между тем, у себя на родине кроссовер уже поступил в продажу. Стартовый прайс — от 2,9 млн. японских иен, что в переводе на наши деньги составляет около 2,1 млн. рублей.