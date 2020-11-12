MINI готовит к выпуску новейший кроссовер

Во всяком случае, об этом топ-менеджер британской компании рассказал в интервью изданию AutoExpress.

По его словам, новинка окажется полностью электрической под стать современным трендам. Любопытно, что будущий электрокроссовер будет полноприводным и займет место в продуктовой линейке на ступень ниже MINI Countryman.

Никаких подробностей Бернд Кербер пока не сообщил. Известно лишь, что в основу модели ляжет совершенно новая архитектура, над которой англичане трудятся в тесном содружестве со специалистами китайской марки Great Wall.

Похоже, еще чуть-чуть, и без китайцев вообще не сможет обойтись ни один из автостроителей в мире.