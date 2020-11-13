Обновленному Audi SQ5 уменьшили мощность, но увеличили динамику

В целом, программа доработок «заряженной» версии SQ5 такая же, как и у Q5. Автомобиль получил новые бамперы и накладки на боковинах, другую решетку радиатора и измененную оптику.

Самое интересное оказалось под капотом. Дело в том, что немцы довольно серьезно доработали V-образную «шестерку» на тяжелом топливе, которая оснащается комбинированным наддувом. Этот мотор довольно известный. В Европе он появился еще в 2019 году.

Инженеры заменили алюминиевые поршни стальными, установили новый трубокомпрессор, укоротили впускной тракт и добавили в выпускную систему вторую форсунку для впрыска AdBlue (раствор мочевины).

В результате мощность мотора снизилась с 347-ми до 341 л. с., а вот пик крутящего момента в 700 Нм. переместился на отметку 1750 об/мин с прежних 2500 об/мин. Это обещает более резвый разгон.

В Европе обновленные Audi SQ5 TDI начнут продавать в первом квартале следующего года по цене от 68 000 евро. Надеемся, что модернизация коснется и бензиновой S-версии, которая доступна в России.