В России стартовали продажи нового Land Rover Defender

Land Rover Defender будет представлен на российском рынке с тремя вариантами двигателей — двумя дизельными с максимальной мощностью 200 л. с. и 249 л. с. соответственно, и шестицилиндровым 400-сильным «гибридом» (MHEV). 249-сильный дизель работает в паре с электронной трансмиссией, оптимизирующей распределение крутящего момента на осях в зависимости от дорожных условий. Модификации с двумя другими двигателями оснащены системой постоянного полного привода. На все внедорожники Defender установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка (с понижающей передачей).

Базовая комплектация Standard стоимостью от 4 060 000 рублей подразумевает адаптивную независимую пневмоподвеску, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему Pivi Pro с навигацией и 3D система камер кругового обзора и пакет для холодного климата: электроподогрев лобового стекла, форсунок омывателя, руля, сидений, а также автономный обогрев двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

В комплектацию S стоимостью от 4 359 000 рублей входят сиденья с обивкой кожей Grained и электрорегулировками, система бесключевого доступа и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель. Оснащение комплектации SE с ценой от 4 299 000 рублей дополнено светодиодными фарами премиум-класса, передними сиденьями с электроприводом с 12 параметрами и памятью, а также аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками.

Комплектация HSE отличается от SE наличием матричных светодиодных фар, сдвижной панорамной крыши, передних сидений с вентиляцией и с электрической регулировкой по 14 параметрам и адаптивного круиз-контроля. Салон имеет пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений обита перфорированной кожей Windsor. Комплектация HSE доступна только для дизельных модификаций 249 л. с., ее цена начинается от 5 675 000 рублей. Для большей персонализации внедорожника Defender предлагается комплектация X (от 6 892 000 рублей), а также версии X-Dynamic (от 4 521 000 рублей) и First Edition (от 5 309 000 рублей).