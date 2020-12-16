Внедорожники Aurus Komendant готовы к продаже

Через несколько месяцев будут изготовлены машины, которые затем отправятся на сертификацию. Сам сертификат для «Коменданта» марка Aurus должна получить до конца 2021 года. При этом родственный минивэн Arsenal управится быстрее: документ Одобрения типа транспортного средства модели выдадут в начале будущего года.

Напомним, что сейчас «Аурусы» делаются силами НАМИ: на небольшом производстве в Москве реально собирать около двухсот машин в год, но на самом деле, объемы выпуска сильно меньше заявленных. Поэтому пока российский «премиум» доступен только для избранных.

Между тем, следующей весной «Аурус» должен начать полноценное производство своих моделей. На это будет потрачено почти 17 милиардов рублей. Притом 10 миллиардов, как выяснил портал «АвтоВзгляд», выделит арабский фонд «Тавазун».