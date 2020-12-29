В России один за другим горят автомобили Haval

На форуме владельцев автомобилей Haval встретились, как минимум, пятеро пострадавших. Всех их объединяет география — это города Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут. Хотя, судя по последним сообщениям, похожие пожары зафиксированы и в других сибирских городах, где температура воздуха опустилась до −40°С. О причинах говорить рано, но российский офис китайского бренда сейчас «проводит исследование», проверяя все возможные версии.

Все сгоревшие кроссоверы F7 и F7x — почти новые и с небольшими пробегами. В некоторых случаях на автомобилях была активирована система автозапуска. Других вводных пока нет.

Что касается самой компании Haval, то она только что заложила под Тулой завод по выпуску двигателей. Притом запустить сборку ДВС планируется до конца 2022 года, то есть — через 2 года! Производство разместят возле основного сборочного конвейера, где сегодня «Хавэйл» выпускает четыре модели: бестселлеры F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

А вот родственные пикапы GWM Wingle 7 пока завозят из Китая. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», китайская модель займет нишу между УАЗ «Пикап» и Mitsubishi L200.