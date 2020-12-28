5 самых глупых заблуждений о вариаторах

Заблуждений ходит много. Одни порождают сами производители, говоря, что масло в CVT залито на весь срок службы. Другие появляются из водительских баек, мол, на машине с вариатором нельзя соваться на бездорожье, иначе можно спалить дорогой агрегат. Давайте разберемся по порядку.

Масло или жидкость

В CVT заливают не масло, а именно рабочую жидкость, у которой свой набор характеристик. Например, она под давлением увеличивает коэффициент трения в месте контакта конуса с ремнем. Обычное масло на такое не способно.

Интервал замены

Рабочую жидкость в вариаторе обычно меняют, когда на одометре появляется цифра 60 000 км, и делают это не просто так. Дело в том, что в конструкции агрегата применяют конусы и ремень, которые постоянно друг с другом контактируют. В результате образуются продукты износа, которые могут забить клапаны, и тогда давление рабочей жидкости упадет. А давление просто необходимо для нормальной работы коробки. Поэтому необслуживаемых вариаторов не бывает!

О гидротрансформаторе

Многие «автоэксперты» уверены, что у вариатора нет гидротрансформатора, потому как последний может быть только у классического «автомата». На самом деле, у подавляющего большинства CVT гидротрансформатор есть. Как и у «автомата» он первым принимает крутящий момент от мотора и проскальзывает, когда машина стоит в пробке, а рычаг селектора переведен в D.

В ряде японских машин были вариаторы, где вместо гидротрансформатора использовали «мокрое» сцепление, но эта конструкция оказалась сложной и не получила широкого распространения.