Новейший кроссовер Skoda вышел на испытания

Skoda Kushaq представляет из себя серийную версию концепта Vision In, который показали в Индии под конец прошлого года. Новинка построена на платформе MQB-A0-IN. То есть ее можно считать родственником еще одного компактного кроссовера — Volkswagen Taigun.

Индийским покупателям предложат два бензиновых мотора — малообъемный литровый агрегат в 115 л. с. и 1,5-литровый мотор отдачей 130 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот».

Skoda дала понять, что Kushaq планируют продавать не только в Индии, но и на рынках других стран. Отсюда можно предположить, что когда-нибудь этот SUV появится и в России. Ведь интерес к кроссоверам у нас только растет, а на компактный паркетник можно поставить привлекательный ценник. Конечно, если модель станут собирать на мощностях российского предприятия.