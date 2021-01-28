Nissan рассказал, как изменились кроссоверы для России

Надо заметить, что производство автомобилей на заводе Nissan началось в 2009 году. Сейчас здесь делают бестселлеры марки — кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, а также Murano. Среди выпущенных 450 000 автомобилей 53% приходится на Nissan X-Trail, 26% — на Qashqai и 8% — на Muranо.

Примерно полгода назад на производстве была введена технология нанесения двухкомпонентного лака. Эта технология лакокрасочного покрытия повышает устойчивость кузова к различным воздействиям — проще говоря, ЛКП гораздо меньше боится сколов и царапин.

Также стоит отметить, что петербургский завод получил премию «Предприятие года 2020» и занял первое место в соревновании цехов литья пластиковых комплектующих среди всех заводов Nissan в мире.

Между тем, в ближайшие месяцы компания Nissan презентует кроссовер Qashqai нового — третьего по счету — поколения. И, конечно, он встанет на российский конвейер. Раскрывать все подробности японцы не торопятся. Хотя некоторыми техническими данными все же поделились.