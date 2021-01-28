Названы сроки появления в продаже нового Renault Duster

Российский офис Renault сообщил о старте серийного производства нового Renault Duster на производственной площадке компании в Моске. Ожидается, что новый Renault Duster официально появится на российском рынке в первом квартале 2021 года, то есть не позднее марта текущего года.

В ходе подготовки к запуску кроссовера, московский завод Renault модернизировал производство, запустив комплексы роботизированной сварки боковин кузова и гравировки VIN-номеров.

Напомним, что кроссовер Renault Duster впервые встал на конвейер московского завода в 2012 году. С тех пор в России было продано более 450 000 автомобилей.

Российские цены и комплектации нового поколения модели пока не раскрываются.