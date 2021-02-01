Стартовали продажи кроссовера Kia Sportage Black Edition

Экстерьер Kia Sportage Black Edition, в отличии от стандартных моделей кроссовера, получил черную глянцевую решетку радиатора, черные боковые молдинги и накладки на передний и задний бампер, черное покрытие рейлингов на крыше, черные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Автомобили спецсерии несут на своем кузове затемненные эмблемы Kia спереди и сзади, а также шильдик «AWD». Надпись «Sportage» располагается по центру двери багажного отсека.

Интерьер кроссовера в Black Edition также выполнен в черном цвете. Сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии отделаны кожей. Центральная консоль также имеет черную глянцевую отделку. Комплектация Premium Black Edition оснащается также пакетом светодиодного освещения салона и панорамной стеклянной крышей и люком с электроприводом. Машины Kia Sportage Black Edition оснащаются бензиновыми двигателями 2,0 MPI и 2,4 GDI, агрегатированными с 6-ступенчатым «автомаатом» и полноприодной трансмиссией. Прайс-лист кроссовера Black Edition стартует с 2,125 млн. рублей. Максимальная цена модели — 2,445 млн. рублей.