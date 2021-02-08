Mitsubishi приступила к выпуску абсолютно нового Outlander

Сюрприза не случилось: первые автомобили отправятся в Северную Америку, где, собственно, и состоится мировая премьера свежего Mitsubishi Outlander. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», торжественная презентация запланирована на 16 февраля.

Помимо самого автомобиля, публике вдобавок покажут усовершенствованную систему полного првиода Super All-Wheel Control (S-AWC): как уверяет пресс-служба японской марки, эта трансмиссия подарит водителю «уверенность и безопасность в любых погодных и дорожных условиях».

Нынешний «Аутлендер» пока еще доступен для покупки. Более того, в дилерские центры Mitsubishi поступила последняя партия «заряженной» версии. Оказывается, трехлитровые кроссоверы с полным приводом в нашу страну больше возить не будут…