Как под исправной машиной неожиданно появляется лужа масла или антифриза

Чаще всего, при виде маслянистого пятна на асфальте мозг автомобилиста со скоростью суперкомпьютера просчитывает вероятные поломки, которые могут стать причиной течи и немедленно выдает примерные суммы, в которые обойдется их устранение. И параллельно пытается понять в какой автосервис лучше будет обратиться за помощью. На самом деле, прямо вот так сразу паниковать и готовиться к супертратам не стоит.

Да, лужа масла под двигателем может означать проблемы с головкой блока цилиндров — например потерю герметичности ее прокладки. Или еще чего похуже. Но прежде стоит вспомнить, скажем, что дело происходит зимой. А если выяснится, что «лужа» образовалась после стоянки при морозе ниже −20ºС, вполне вероятно, что сильно горевать о грядущих инвестициях в «капиталку» двигателя и вовсе не стоит.

Потому, что спровоцировать протечку может именно сильный холод. Дело в том, что на морозе любые «резинки» и гибкий пластик всевозможных уплотнений порой сильно теряют эластичность, превращаясь в твердую пластмассу. Параллельно металл, как ему и положено при серьезном охлаждении, сжимается. В том числе и металл в резьбовых соединениях. Из-за этого надежность последних может снизиться.