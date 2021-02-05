Как под исправной машиной неожиданно появляется лужа масла или антифриза

Чаще всего, при виде маслянистого пятна на асфальте мозг автомобилиста со скоростью суперкомпьютера просчитывает вероятные поломки, которые могут стать причиной течи и немедленно выдает примерные суммы, в которые обойдется их устранение. И параллельно пытается понять в какой автосервис лучше будет обратиться за помощью. На самом деле, прямо вот так сразу паниковать и готовиться к супертратам не стоит.
Да, лужа масла под двигателем может означать проблемы с головкой блока цилиндров — например потерю герметичности ее прокладки. Или еще чего похуже. Но прежде стоит вспомнить, скажем, что дело происходит зимой. А если выяснится, что «лужа» образовалась после стоянки при морозе ниже −20ºС, вполне вероятно, что сильно горевать о грядущих инвестициях в «капиталку» двигателя и вовсе не стоит.
Потому, что спровоцировать протечку может именно сильный холод. Дело в том, что на морозе любые «резинки» и гибкий пластик всевозможных уплотнений порой сильно теряют эластичность, превращаясь в твердую пластмассу. Параллельно металл, как ему и положено при серьезном охлаждении, сжимается. В том числе и металл в резьбовых соединениях. Из-за этого надежность последних может снизиться.
Учитывая это, не стоит сильно удивляться, когда мастера в автосервисе обнаружат, что лужа под машиной была вызвана протечкой, например, через ослабшую сливную пробку картера двигателя. Или масло устроило побег через задубевшую резину уплотнения под масляным фильтром. Чтобы устранить подобные «проблемы» дорогостоящий ремонт не нужен — как правило достаточно просто посильнее затянуть резьбу.
«Зимняя» лужа под авто бывает вызвана не только маслом, но и антифризом из системы охлаждения. В ней хватает своих «резинок», которые из-за сильного мороза могут затвердеть и потерять герметичность. Но в данном случае ими дело не исчерпывается. Радиатор системы охлаждения сделан из алюминия и постоянно находится под «обстрелом» летящих с дороги камней. При особо «удачных» попаданиях в его «сотах» образуются микротрещины.
Они никак не проявляют себя при более-менее стандартных показаниях уличного градусника, когда металл сжимается не сильно. Зато при серьезных отрицательных температурах такая пробоина открывается и антифриз начинате уходить на асфальт. В этом случае решить проблему «закрутив потуже пробочку» не получится — придется таки ехать в автосервис и менять радиатор на новый. Но это и к лучшему: все равно «подбитая» деталь проявила бы себя чуть позже течью. Но уже, например, на трассе — с сопутствующим закипанием мотора, угрозой его перегрева, заклинивания и прочими уже «взрослыми» неприятностями.